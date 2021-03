VIG nutzt Krisenjahr für Übernahme

VIG-Chefin Elisabeth Stadler expandiert in Osteuropa und in der Türkei.

Der Versicherungskonzern Vienna Insurance Group (VIG) macht weniger Gewinn, blickt aber optimistisch aufs laufende Jahr. Vor allem der 830 Mio. Euro teure Zukauf bringt großes Potenzial.

Es ist ein seltenes Bild in der Wirtschaftswelt, das eine Pressekonferenz der börsennotierten Vienna Insurance Group (VIG) bietet. Zwei Frauen am Podium, denen ein Pressesprecher die Bühne aufbereitet. Die VIG ist nach wie vor das einzige ATX-Unternehmen mit einer weiblichen Führungsspitze. Die übrigen sechs VIG-Vorstände sind zwar allesamt Männer, darunter neuerdings auch Hartwig Löger, ehemaliger ÖVP-Finanzminister und Beschuldigter in der Casinos-Affäre, aber Vorstandschefin Elisabeth Stadler und Finanzvorständin Liane Hirner kommen in dem international tätigen Versicherungskonzern operativ die Hauptrollen zu.