Haaland schießt Dortmund ins Viertelfinale

Dortmund feiert Stürmerstar Erling Haland, der beim 2:2 gegen Sevilla seinen vierten Doppelpack in Serie erzielte. Sein 10.CL-Treffer in dieser Saison rettet den im Finish taumelnden BVB.

Dortmund. Doppelpack im Hinspiel, zwei Tore im Rückspiel - dank der norwegischen Naturgewalt Erling Haaland gehört Borussia Dortmund erstmals seit vier Jahren wieder zu den besten acht Teams in Europa. Wie schon vor drei Wochen in Sevilla schlug der Norweger auch beim 2:2 (1:0) im zweiten Achtelfinal-Duell mit den Spaniern in unnachahmlicher Manier zu (35./54. Foulelfmeter). Der mit nunmehr zehn Treffern beste Torschütze der Champions League bescherte dem Revierclub damit nicht nur einen großen Prestigegewinn, sondern auch eine Prämie in Höhe von 10,5 Millionen Euro.

Die Gegentreffer von Youssef En-Nesyri (69./Foulelfmeter und 90.+6) brachten Dortmund nach dem 3:2 im Hinspiel nicht mehr entscheidend in Bedrängnis.