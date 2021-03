1000 Wiener erschienen nicht zur Impfung

Gründe waren Krankheit, Skepsis vor Astrazeneca oder schlicht Vergesslichkeit. Alle über 80-Jährigen werden erneut kontaktiert.

111.139 Menschen mit Wiener Hauptwohnsitz haben laut E-Impfpass zumindest die erste Dosis erhalten. Etwas mehr als eine halbe Million Personen sind derzeit für eine Coronaimpfung angemeldet. Doch nicht alle, die vorgemerkt waren, sind dann auch zu ihrem Termin erschienen. Rund 1000 Personen haben bisher ihren Impftermin nicht wahrgenommen, bestätigt ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) einen Bericht der Gratiszeitung „Heute“.

Gründe dafür gibt es viele, meint der Sprecher zur „Presse“. Die Menschen würden aufgrund einer Krankheit oder aus anderen Gründen nicht erscheinen können, „manche vergessen auch ihren Termin.“ Ebenso gebe es immer wieder Personen, die sich aus Skepsis vor dem AstraZeneca-Impfstoff gegen eine Impfung entscheiden.

Erneute Kontaktaufnahme

Verfallen lasse man den übrigen Impfstoff jedenfalls nicht. Alle über 80-Järhigen, die den Termin versäumen, werden noch einmal kontaktiert für einen Ersatztermin. Mitunter wird bereits am nächsten Tag geimpft, oder der Impfstoff geht an eine Person in derselben Gruppe oder auf der Warteliste.

Lehnt ein Lehrer (sie haben eine eigene Registrierungsplattform) eine AstraZeneca-Impfung ab, ab, kann er sich noch einmal bei der Stadt in der Gruppe der Allgemeinbevölkerung registrieren. Doch auch dann besteht die Möglichkeit, dass nur der Astrazeneca zur Verfügung steht. Aussuchen könne man sich den Hersteller zum jetzigen Zeitpunkt nicht, sagt der Sprecher.

Welchen Impfstoff man bekommt, wird in der Einladung zum Impftermin nicht bekannt gegeben. Allerdings sei aus den Medien bekannt, dass derzeit Lehrer mit dem Astrazeneca, und alle bereits eingeplanten über 80-Jährigen mit dem Pfizer-Imfpstoff geimpft werden, so der Sprecher.

Wien will bis Ende März all jene über 80-Jährigen geimpft haben, die sich über die Impfplattform angemeldet haben. Sofern es nicht wieder zu Lieferengpässen kommt, werde sich das ausgehen, ist man im Gesundheitsressort überzeugt. Allerdings gibt es etliche, die sich nicht angemeldet haben - etwa, weil sie lieber von ihrem Hausarzt geimpft werden wollen. Diese sollen dann ab April an die Reihe kommen.

(twi)