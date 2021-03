Rasern droht bald Fahrzeugentzug

Im Ministerrat wird heute, Mittwoch, ein Fünf-Punkte-Plan gegen extreme Raserei beschlossen.

Die Regierung plant ein schärferes Vorgehen gegen extreme Raserei. Der Plan von Verkehrsministerin Leonore Gewessler

(Grüne) beinhaltet fünf Punkte, die vor allem auf notorische Raser und Teilnehmer von Autorennen abzielen, wie Gewessler am Mittwoch gemeinsam mit Salzburgs Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) in einer Pressekonferenz ankündigte.

Die Fünf Punkte beinhalten eine Erhöhung der Geldstrafen auf bis zu 5000 Euro, eine Verdoppelung der Mindestentzugsdauer des Führerscheins auf sechs Monate, eine Erweiterung des Beobachtungszeitraums von zwei auf vier Monate.

Und: Die Teilnahme an illegalen Straßenrennen soll als besonders gefährliches Delikt in die Straßenverkehrsordnung aufgenommen werden, sagte Gewessler. Inklusive einer verpflichtenden Nachschulung oder einer psychologischen Beurteilung für Wiederholungstäter. Diese vier Maßnahmen sollen noch vor dem Sommer in Kraft treten.

Der fünfte Punkt soll bis Jahresende in Kraft treten: In Extremfällen soll es künftig möglich sein, Rasern das Fahrzeug zu entziehen. Ob nur temporär oder dauerhaft - und, was mit diesen Fahrzeugen dann passiert - muss auch verfassungsrechtlich noch im Detail geklärt werden.

(cim)