Volkswagen-Chefstratege Jost verlässt den Konzern

Als Nachfolger ist Gernot Döllner im Gespräch, der bisher bei Porsche die Baureihe Panamera leitet.

Volkswagen-Chef Herbert Diess verliert Unternehmenskreisen zufolge seinen Chefstrategen. Michael Jost, der zuletzt für die Produktstrategie des deutschen Konzerns verantwortlich war und als einer der Antreiber für den Wechsel des deutschen Autobauers in die Elektromobilität galt, habe seinen Abgang angekündigt, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person am Mittwoch. Jost habe den Schritt am Dienstag dem Vorstand mitgeteilt und am Abend sein Team darüber informiert.

Als sein Nachfolger sei Gernot Döllner im Gespräch, der bisher bei Porsche die Baureihe Panamera leitet. Das "Manager-Magazin" berichtete online, Jost werde das Unternehmen verlassen, sobald er seinen Nachfolger eingearbeitet habe. Volkswagen äußerte sich nicht.

Jost war laut seinem Profil auf der Internetplattform LinkedIn seit Ende 2015 für die Strategie der Hauptmarke VW zuständig und ab Juli 2018 für den gesamten Konzern. Er entwickelte den Plan, die Elektromobilität weltweit auszurollen und die Werke dafür umzubauen. Von ihm stammt auch die Ankündigung, dass Volkswagen 2026 die letzte Plattform für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor auflegen werde. Anders als einige andere Autobauer wie etwa General Motors hat Volkswagen bisher aber keinen festen Termin für den Ausstieg aus dem Verbrenner genannt.

(APA/dpa)