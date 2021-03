Die Spitze des Eiffeltürmchens

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Charme. Alles ein wenig kleiner als in Paris – wer findet das Eiffeltürmchen? • Tristan Deschamps via Atout France

Lyon gilt als Hauptstadt des Widerstands und gehobener Hausmannskost, Wiege des Kinos, architektonisches Wunder der Durchhäuser.

An der Rückseite des Musée des Confluences, an der Mündung zwischen Rhône und Saône, liegt ein Mann in einem Schlafsack. Der Nieselregen behelligt ihn nicht. Ein mächtiger, in die Luft ragender Flügel des futuristischen Gebäudes – errichtet 2014 von Coop Himmelb(l)au – schützt ihn vor Niederschlägen. Keiner der Security-Mitarbeiter des anthropologisch-ethnologischen Museums, das von ägyptischen Grabbeigaben bis zum ausgestorbenen Dodo aus Mauritius die halbe Natur- und Menschheitsgeschichte versammelt, macht Anstalten, den Schlafenden zu vertreiben. Vielleicht gehört Menschenfreundlichkeit zu den Charakteristika mittelgroßer Metropolen.