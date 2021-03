Sonos Roam: Der Lautsprecher, der fast alles kann

Nach dem Move präsentiert der US-Lautsprecher-Pionier Sonos einen neuen Outdoor-Speaker. Der Sonos Roam lässt technisch größere und teurere Modelle alt aussehen.

Der Funklautsprecher-Spezialist Sonos will die große weite Welt erkunden. Nach den ersten zaghaften Schritten mit dem Sonos Move kann der neu vorgestellte Roam alles, was für technische Mobilität wichtig ist. Und das zu einem untypisch vernünftigen Preis.

Der US-Profi Sonos war von Beginn an auf die Beschallung des Wohnraums spezialisiert. Wlan und Netzwerk, das waren die Verbindungen der Wahl. Doch mit dem Sonos Move wollte man raus in die weite Welt. Machte aber als geübter Nesthocker noch so einige Fehler. Stichwort fehlende Batterieanzeige am Gerät.

Vor einem Lautsprecherkauf muss man sich zuallererst eine Frage stellen: Wo soll das Gerät zum Einsatz kommen? Zuhause, im Garten oder unterwegs? Für die eigenen vier Wände ist einer, der im Netzwerk hängt, ideal. Hier darf auch ruhig ein größeres Modell zum Einsatz kommen, auch mit Sprachassistenten. Entsprechende Modelle, bei denen auch die Optik eine Rolle spielt, gibt es von Sonos, Google, Apple und Amazon. Das große Feld der Outdoor-Lautsprecher haben bislang Logitech mit den UE-Boom und JBL bespielt. Mit dem Sonos Roam kommt jetzt aber ordentlich Konkurrenz. Denn nicht nur der Ausstattung, auch beim Preis dreht der Sound-Zylinder (mit dreieckiger Grundfläche) richtig auf.

Zusätzlich zur Kernkompetenz Wlan kann der Roam auch Bluetooth. Das heißt, das Gerät lässt sich in nahezu allen Umgebungen nahtlos einbinden und bespielen. Außerdem soll - so das Versprechen - er automatisch wechseln, wenn man das Wohnzimmer verlässt und auf die Terrasse geht. Funktioniert das so nahtlos wie in der Präsentation gezeigt, dann ist der Sonos Roam das Beste aus beiden Welten.

Zehn Stunden soll der Akku des Lautsprechers halten. Dabei braucht er nicht unbedingt ein Kabel, sondern nimmt den Strom auch drahtlos auf. Voraussetzung dafür ist ein Qi-kompatibles Ladedock (Qi Standard erklären...)

Einem Outdoor-Lautsprecher entsprechend darf eine gewisse robuste Schale nicht fehlen. Auch gegen Wasser soll er entsprechend immun sein. Wie immer gilt das für Süß- und Regenwasser und nicht für Salzwasser.

Mit einem Gewicht von nicht einmal 500 Gramm passt der Roam in die Handtasche, ohne arg ins Gewicht zu fallen.

Ab April ist der Roam für 179 Euro erhältlich.