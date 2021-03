Gremium empfiehlt: Genesene nur einmal impfen

Wer eine Infektion mit dem Coronavirus oder eine Covid-19-Erkrankung überstanden hat, soll zudem sechs bis acht Monate auf eine Impfung warten. Diese dient dann quasi als „Auffrischung“ der Immunisierung.

Sollen Personen, die sich in der Vergangenheit mit dem Coronavirus angesteckt haben, gleich behandelt werden wie alle anderen (wie die sogenannte naive Bevölkerung), oder sollen sie erst später an die Reihe kommen, weil sie bereits über einen gewissen Schutz verfügen? Und wenn es soweit ist, genügt eine Teilimpfung oder sind für die vollständige Grundimmunisierung zwei Verabreichungen notwendig, wie das von den Herstellern der Impfstoffe empfohlen wird? Diese und andere Fragen beantwortet das Nationale Impfgremium, das zuletzt die Altersbeschränkung für den AstraZeneca-Impfstoff aufhob, in seinen aktuellsten „Anwendungsempfehlungen“.