Regierung kündigt Wirtschaftspaket mit 430 Millionen Euro an

Betriebe, die seit November in Kurzarbeit sind, erhalten Zuschüsse zu den angehäuften Urlaubsansprüchen. Der Ausfallbonus wird aufgestockt. Geld gibt es auch für Investitionen in Gastgärten.

Die Bundesregierung hat ein weiteres Paket mit Hilfen für die Wirtschaft, Sport sowie Kunst- und Kulturbetriebe geschnürt. In Summe werden 430 Millionen Euro ausgeschüttet. Mit dem Geld werden Unternehmen mit Kurzarbeit die Zahlung von Urlaubsgeld erleichtert, Trinkgeldverlust ausgeglichen, der Ausfallsbonus aufgestockt und Gastgärten gefördert. 9 Millionen Euro gibt es im Sport für Mitgliedschaftsförderung, 28 Millionen Euro gehen an Kunst und Kulturbetriebe.

Betriebe die seit November in Kurzarbeit sind, erhalten pro Mitarbeiter 825 Euro Netto als Zuschuss zu den angehäuften Urlaubsansprüchen. Arbeitnehmer in trinkgeldintensiven Branchen erhalten einmalig 175 Euro (netto). 20.000 Betriebe und 150.000 Mitarbeiter sollen davon profitieren, das Geld soll im März fließen. Die Maßnahme soll 140 bis 150 Millionen Euro kosten

Der Ausfallsbonus wird um 230 Millionen Euro aufgestockt. Davon werden etwa 60.000 Betriebe profitieren, die den Ausfallsbonus beantragen.

Für Investitionen in Gastgärten, wo als erstes wieder Gäste empfangen werden sollen, gibt es 10 Millionen Euro für etwa 1250 Projekte. Klein- und Kleinstunternehmen können 20 Prozent, mittlere Unternehmen 10 Prozent Zuschuss beantragen, maximal aber 20.000 Euro.

Wirtschaftspaket auch im Burgenland

Die SPÖ Burgenland hat sich am Mittwoch zu einer Klausur getroffen und ein weiteres Wirtschaftspaket angekündigt. Dieses werde sich unter anderem an Ein-Personen-Unternehmen und KMU richten und soll "deutlich über 100 Millionen Euro" schwer sein, erklärte Klubchef Robert Hergovich bei der Pressekonferenz. Landesparteichef Hans Peter Doskozil war in Deutschkreutz nicht dabei, er wird voraussichtlich in zwei Wochen wieder öffentlich auftreten, so Hergovich.

Das Land habe bereits einige Maßnahmen gesetzt, um gut durch die Corona-Krise zu kommen, nannte Hergovich etwa Förderungen, Beteiligungen oder die Übernahme von Haftungen. Im Budget seien hierfür 311 Millionen Euro vorgesehen. "Wir haben heute festgelegt, dass wir ein weiteres Investitionspaket schnüren, ein Kraftpaket für Wachstum und Beschäftigung, das Investitionen in die regionale Wirtschaft vorsieht", so der Klubobmann. Details zur Förderung der EPU und KMU sowie Qualifizierungsangebote für Arbeitnehmer und Arbeitssuchende sollen in wenigen Wochen vorgestellt werden. Das Volumen des angekündigten "Kraftpakets" soll laut dem Klubchef deutlich über 100 Millionen Euro liegen.

(APA)