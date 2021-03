(c) imago stock&people (imago stock&people)

Die Wiener Gesera, die Vernichtung der Juden im Herzogtum Österreich, erreichte am 12. März 1421 ihren grausamen Höhepunkt.

Es ist eine unscheinbare Tafel, die beim Spaziergang über den Wiener Judenplatz wohl nur wenigen auffällt – und die einen Massenmord preist. Unter einem Relief der Taufe Jesu im Jordan steht am Haus Judenplatz 2, dem sogenannten Jordanhaus, auf Latein: „Durch die Fluten des Jordan wird der Leib von Krankheit und Übel gereinigt, da weicht selbst verborgene Sündhaftigkeit. So rast die Flamme sich erhebend im Jahr 1421 durch die ganze Stadt und sühnt die grausamen Verbrechen der hebräischen Hunde." Mehr als 200 Juden wurden am 12. März 1421 Opfer dieser Flamme.