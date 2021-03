Stadt sagt Mitfinanzierung zu: Umbau von Gersthofer Platzl fix

Das Ressort von Stadträtin Ulli Sima hat 700.000 Euro zugesagt, nun kommt der Umbau des Platzes mit mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer.

Nun ist auch die letzte Hürde weg - die Stadt Wien hat nun zugesagt, sich mit 700.000 Euro an der Umgestaltung des Gersthofer Platzls zu beteiligen. Im Bezirk war das Projekt ja schon im Jänner mit den Stimmen von Grünen und Neos beschlossen worden - sie haben im Finanzausschuss sechs von zwölf Sitzen (die anderen sechs halten SPÖ und ÖVP). Und da die Grünen auch den Ausschussvorsitzenden stellen, der bei einem Patt entscheidet, brachte man das Projekt der grünen Bezirksvorsteherin, Silvia Nossek, ins Laufen. Zuletzt wartete man nur noch auf die Zusage für die finanzielle Beteiligung der Stadt - 700.000 Euro, die das Ressort der für Stadtplanung zuständigen Ulli Sima erst freigeben musste. Das ist nun geschehen - und so kann der Umbau im Sommer 2021 starten.

Schon 2018 hatte Nossek Pläne für eine Neuordnung des Verkehrs und eine Aufwertung des Platzes vorgestellt. Kern war, mehr Raum für den Markt und für Fußgänger zu schaffen - und dafür den für Autos einzuschränken. Aus dem Verkehrsknoten soll nun ein Grätzlzentrum werden. Unter anderem wird die Autobuslinie 10A eine längere Busspur bekommen und die Haltestelle näher zur S-Bahn-Station versetzt. Dafür weicht in die Gegenrichtung eine von zwei Abbiegespuren auf die Währinger Straße, damit breitere Gehsteige möglich werden. Und auch der mit 600 Quadratmetern kleinste Dauermarkt Wiens soll mehr Platz, einen neuen Bodenbelag und am Ende einen stärkeren Platzcharakter bekommen. Dazu noch fünf neue Bäume, ein paar Bänke und ein Trinkbrunnen.

Wahl brachte den Umschwung

Die Ideen hatte zuvor die Gruppe "Lebenswertes Gersthof" im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsprogramms formuliert und gemeinsam mit Bezirk und Magistrat erarbeitet. SPÖ, ÖVP und FPÖ stemmten sich allerdings gegen den Vorschlag, vor allem wegen der Folgen für den Verkehr - sie befürchteten Staus durch den Verlust einer Fahrspur. Nosseks Plan scheiterte vorerst also an den Mehrheitsverhältnissen im Bezirksparlament. Was sich mit den Bezirksvertretungswahlen 2020 aber änderte - denn am 11. Oktober legten die Grünen im 18. Bezirk um 10,6 Prozentpunkte zu und konnten so im Finanzausschuss einen weiteren Mandatar stellen. Damit war der Weg für Nosseks Plan frei - und mit der Mitfinanzierung der Stadt wird er nun tatsächlich umgesetzt.