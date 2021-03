(c) GEPA pictures/ XPB Images/ Charniaux

Ab 28. März rollt die Formel 1 mit dem GP von Bahrian in die neue WM-Saison. Erstmals überträgt nicht mehr der ORF allein alle Rennen, sondern hat ServusTv die Lizenz erworben und teilt sich 23 Rennen alternierend mit dem Kontrahenten auf. Als Experte agiert der Deutsche Ex-Pilot Nico Hülkenberg.

Die Formel 1 startet erstmals mit dem Grand Prix von Bahrain in die neue WM-Saison – und damit rollt ein neues TV-Format in Österreich aus. Denn nicht mehr wie gewohnt werden F1-Events sonntags exklusiv vom ORF live gesendet, sondern auch von ServusTV. Der Mateschitz-Sender hat die Rechte von „Liberty Media“ bis 2023 erworben und der Staatssender ist in der Rolle des „Sub-Lizenznehmers“.