Team Kärnten greift nach Bürgermeistersesseln

Blick auf ein Wahllokal in Kärnten

In Klagenfurt und Spittal könnte das Team Kärnten am Sonntag die Bürgermeisterwahlen gewinnen. In der Landeshauptstadt sind die Parteichefs von ÖVP, FPÖ und Grünen zurückgetreten.

Die Gemeinderatswahl hat in Klagenfurt ein kleines politisches Erdbeben ausgelöst: Die Parteichefs von ÖVP, FPÖ und den Grünen sind seit dem Wahltag vergangenen Sonntag zurückgetreten. Bei den Freiheitlichen hat Landesparteichef Gernot Darmann persönlich die Führung in der Stadtpartei übernommen. Das grüne Urgestein Frank Frey – er war immerhin auch schon einmal Landesparteichef – verabschiedet sich nach schwachen sechs Prozent ganz aus der Politik.