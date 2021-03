Österreich ist Test-Weltmeister. Der Deutsche Fußballbund (DFB) ist nun aber doch wieder davon abgerückt, Sebastian Kurz zum Nachfolger von Joachim Löw zu machen

Österreich ist Test-Weltmeister. Der Deutsche Fußballbund (DFB) ist nun aber doch wieder davon abgerückt, Sebastian Kurz zum Nachfolger von Joachim Löw zu machen. Denn man wolle, hieß es aus dem DFB, ja auch echte Turniere gewinnen.

Sebastian Kurz will aber ohnehin lieber in Österreich bleiben. Denn er hat da wieder einen großen Sieg gelandet. Er hat Heinz-Christian Strache – die Jungen kannten ihn nicht mehr – solch raffinierte SMS geschrieben, dass die von der Opposition bereits ausgelegte Bombe gar nicht mehr hochging. Der U-Ausschuss sitzt nun auf den SMS und weiß nicht so recht, wohin damit.

Andererseits wird es sowieso Zeit für die erste deutsche Fußballteamchefin. Dem Vernehmen nach hat sich Ursula von der Leyen beworben. Sie konnte zuletzt internationale Erfahrung sammeln – vor allem in der Defensive. Und hat gelernt, wie man den Ball flach hält – vor allem bei Gegenwind.

Bei den deutschen Fußballfans hingegen beliebter ist der langjährige Österreich-Legionär Heinz Faßmann. Denn er gilt als Erfinder der Wohnzimmer-Tests. Wenn man schon nicht ins Stadion darf, so kann man sich nun im eigenen Wohnzimmer testen – und gleich danach im Fernsehen zuschauen. Sogar die Gastro zu Hause kann man dann wieder öffnen.

E-Mail: debatte@diepresse.com



[R9J9X]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2021)