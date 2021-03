Polizei geht weiter gegen Wiener Jugendliche vor

Das Vorgehen der Polizei sorgt auch nach der Demo am Samstag (Bild) für Kritik.

Bei einer Schwerpunktaktion gegen Ansammlungen von Jugendlichen in der Wiener Innenstadt wurden 53 Anzeigen und 13 Organmandate ausgestellt. Die Kritik an der Polizei wird vor allem in sozialen Netzwerken laut.

Die Wiener Polizei geht weiterhin gegen Treffen von Wiener Jugendlichen vor. Am Dienstag kam es in der Wiener Innenstadt wieder zu Schwerpunktkontrollen gegen größere Ansammlungen. Diese werden seit längerem über das Videoportal TikTok organisiert. Bei 110 Personen wurden Identitätsfeststellungen vorgenommen, 53 Anzeigen und 13 Organmandate nach der Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung und dem Suchtmittelgesetz ausgestellt.

"Die Frequentierung und somit auch die rechtlichen Übertretungen sind aufgrund des konsequenten Einschreitens der Wiener Polizei rückläufig", hielt die Landespolizeidirektion am Mittwoch fest.

Kritik in sozialen Netzwerken an Polizei

Am rigiden Vorgehen der Exekutive gegen die Jugend ist in sozialen Netzwerken Kritik aufgekommen. So wird darauf aufmerksam gemacht, dass Nichtmaskentragen auf Demos von Kritikern der Corona-Maßnahmen oftmals ungeahndet bleibt, gegen Jugendliche aber hart durchgegriffen wird.

Auch am Mittwoch wurde auf Instagram ein Video verbreitet, dass ein scharfes Vorgehen von Polizeibeamten gegen einen Jugendlichen auf dem Platz der Menschenrechte bei der Mariahilfer-Straße zeigt. Der junge Mann war zu sehen, wie er von mehreren Polizeibeamten auf den Boden gedrückt, gefesselt und dann abtransportiert wurde. Dabei beklagte er sich lautstark über Schmerzen durch die Fesseln. In dem Video wird von „Polizeigewalt“ gesprochen und ebenfalls vorgeworfen, die Polizei verhalte sich anders gegenüber Corona-Gegnern. Was der Grund für den Einsatz war, geht aus dem Video nicht hervor.

Bei der Polizei wisse man von dem Video noch nichts, so ein Sprecher zur „Presse“. Auch zu dem Vorfall konnte der Sprecher nichts sagen. Das dürfte daran liegen, dass der Vorfall offenbar erst am Mittwochnachmittag stattfand.

(APA/red.)