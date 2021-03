Europaweit für das Alter vorsorgen

Künftig sollen Anleger auch in Altersvorsorgeprodukte in anderen EU-Ländern investieren können - nach einheitlichen Kriterien und zu transparenten Kosten. Das sollte die Auswahl vergrößern und den Wettbewerb stärken.

Wer derzeit privat für sein Alter vorsorgen will, kann das etwa mit Aktien oder Immobilien selbst tun. Will man aber ein einschlägiges Produkt kaufen, ist die Auswahl begrenzt. In Österreich gibt es etwa die Zukunftsvorsorge, die mit einer staatlichen Prämie ausgestattet ist. Die Rendite war bis dato oft bescheiden, was mit den Gebühren sowie der verpflichtenden Kapitalgarantie zusammenhängt: Letztere ist vor allem in Niedrigzinsphasen teuer.