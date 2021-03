(c) APA/AFP/ALAIN JOCARD (ALAIN JOCARD)

Wie in Australien, so in der EU: Online-Zweitverwertungen von Zeitungsartikeln durch Suchmaschinen sollen Geld kosten.

Wien. In Australien werden Internetriesen wie Google und Facebook künftig für die Verbreitung von Medieninhalten zahlen müssen. Dem neuen Gesetz, das dortigen Medienhäusern eine Vergütung zuspricht, war ein heftiger Schlagabtausch mit Facebook vorangegangen, bis hin zu einer zeitweisen Blockade von Nachrichteninhalten durch das Netzwerk.