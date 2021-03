Präsident von Tansania womöglich schwer an Covid-erkrankt

via REUTERS

John Magufuli (61) soll in Kenia in Intensivbehandlung sein. Er ist seit zwei Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden, die Regierung schweigt. Magufuli hatte Corona als ungefährlich und Impfungen generell als „Verschwörung der Weißen" bezeichnet.

Der Präsident des ostafrikanischen Staates Tansania, John Magufuli, befindet sich Spekulationen afrikanischer Medien zufolge in Kenia, um dort wegen Corona behandelt zu werden. Führer der tansanischen Opposition forderten am Mittwoch Informationen über den Verbleib des 61-jährigen gemäßigten Linkspolitikers, der seit fast zwei Wochen aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Sein Sprecher sowie einer der Regierung verweigerten Auskünfte.

Die kenianische Zeitung The Nation hatte zuvor berichtet, dass ein seit längerer Zeit quasi „abgängiger" afrikanischer Staatsführer in Nairobi wegen Covid-19 behandelt werde, und zwar auf der Intensivstation des privaten Nairobi Hospitals. Das Blatt berief sich auf politische und diplomatische Quellen, gab aber Name und Herkunft der Person nicht an. Westliche Nachrichtenagenturen konnten den Bericht bisher weder verifizieren noch widerlegen.

Magufuli, genannt „Der Bulldozer", von der Partei der Revolution war zuletzt am 27. Februar öffentlich in der Küstenmetropole Daressalam gesehen worden (Tansanias formelle Hauptstadt ist Dodoma im Landesinneren). Er war früher Lehrer für Mathematik und Chemie und auch in Chemiefirmen tätig.

Kräuter und Gebete gegen Corona

Im Zuge der Coronapandemie gehörte er zur Fraktion der Verharmloser. Er propagierte Gebete, Kräuter und Dampfinhalationen zur Vorbeugung bzw. Heilung und sprach dem Virus jede besondere Gefahr ab.

Vor allem verstieg er sich zu Behauptungen, wonach Impfungen generell gefährlich und „Teil einer westlichen Verschwörung" bzw. einer des „weißen Mannes" seien. Ende April 2020 stellten die Behörden des Landes (geschätzt um die 57 Millionen Einwohner) die offiziellen Zählungen von Coronafällen bzw. die Übermittlung der Daten an die WHO ein, sodass Tansanias Fallzahlen seither bei nur 509 Erkrankten und 21 Toten eingefroren sind. Lockdowns oder sonstige Corona-Maßnahmen gab es in Tansania kaum.

(Reuters/wg)