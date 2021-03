Experiment in Wien: Die kleinste Schwerkraft, die je gemessen wurde

Wie verhält sich Gravitation, wenn die Massen und die Abstände klein werden? Quantenphysiker in der Wiener Boltzmanngasse erforschen das mit der Mini-Version eines historischen Versuchs.

Ziehen Menschen einander an? Ja gewiss, bisweilen. Aber ziehen sie einander auch via Schwerkraft an? Ja, aber das spüren sie sicher nicht. Wer gern rechnet, kann es gleich ausrechnen (wer nicht, liest beim nächsten Absatz weiter): Die Kraft zwischen zwei Körpern ist laut Newton gleich dem Produkt ihrer Massen, dividiert durch das Quadrat der Abstandes. Das Ergebnis muss man noch mit der Gravitationskonstante multiplizieren – und das macht's aus, denn die ist sehr klein, ungefähr 7✕10-11m3kg-1s-2. So ergibt sich, wenn man die Menschen mit je 100 Kilo und den Abstand mit einem Meter veranschlagt, eine Kraft von ca. 7✕10-7 Newton, und das ist sehr wenig. Das spürt kein Mensch.