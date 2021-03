Olympia in Tokio ohne ausländische Touristen

Aus Angst vor einem Corona-Chaos plant die Regierung, ausländische Besucher auszusperren. Die Olympischen Spiele, bereits um ein Jahr aufgeschoben, will sie jedoch durchziehen. Doch im Land wächst die Olympia-Müdigkeit.

Die Katze ist aus dem Sack. Japans Verantwortliche wollen die Olympischen Spiele um beinahe jeden Preis veranstalten und opfern dafür die Olympia-Fans aus dem Ausland. Die Regierung in Tokio sieht sich laut Medienberichten nicht in der Lage, die eigene Bevölkerung vor Mutationen des Coronavirus zu schützen, wenn man Touristen ins Land lassen würde – selbst geimpfte Besucher. Die neue Organisationschefin, Rekordolympionikin Seiko Hashimoto, sieht die Priorität der Spiele in der Sicherheit japanischer Bürger. Es gehe um eine „ganzheitliche Perspektive“. Premierminister Yoshihide Suga verkündete zuletzt eine Verlängerung des Ausnahmezustands in vier Präfekturen rund um die Hauptstadt um mindestens zwei Wochen. Seit fast einem Jahr ist die Einreise nur für japanische Staatsbürger oder Ausländer mit Dauervisum gestattet. Für Deutsche, Österreicher und Schweizer wurden wegen der mutierten Virusvarianten die Regeln sogar noch verschärft.