Ani Gülgün-Mayr geht donnerstags mit Künstlern auf einen "Coffee to go".

Ani Gülgün-Mayr, „Anchorwoman“ der ORF III-Kultur, über „Coffee to go“, Sozialisation durch Fernsehen und die Rolle von Frau Holzer auf Tür 15.

Als Treffpunkt ist der Demel ausgemacht, wo Ani Gülgün-Mayr in einer Folge mit Puppenspieler Nikolaus Habjan (und seinem Hund) Station macht: „Coffee to go“ heißt die neue, kleine Reihe, in der die „Kultur Heute“-Moderatorin künftig jeden Donnerstag mit einem Künstler, Kaffee und kleinen Speisen durch die Stadt streift.