Wr. Neustadt abgeriegelt: Welcher Bezirk ist der nächste?

Die Liste der abgeriegelten Gemeinden und Bezirke in Österreich wird immer länger. Bezirken im Burgenland und der Steiermark könnten bald ebenfalls Ausreisebeschränkungen blühen.

Schwaz in Tirol, Hermagor in Kärnten, Radstadt, Bad Hofgastein und Muhr in Salzburg, Haiming, Roppen, Virgen und Matrei in Osttirol, Wr. Neustadt in Niederösterreich: Die Liste der abgeriegelten Gemeinden und Bezirke in Österreich wird immer länger. Besonders herausfordernd sind die verpflichtenden Ausreisekontrollen in der mit 45.000 Einwohnern zweitgrößten Stadt Niederösterreichs, die seit Mittwoch gelten.

Am Donnerstag traten für vorerst zwei Wochen Ausfahrtsbeschränkungen für die Gemeinde Muhr im Salzburger Lungau in Kraft. Die Gemeinde wird wohl nicht die letzte sein, denn die Sieben-Tages-Inzidenzen steigen in vielen Teilen des Landes. Anfang März legte Gesundheitsminister Anschober fest, dass bei einer Inzidenz von 400 Ausreisebeschränkungen verhängt werden sollen.

Jennersdorf trifft Vorbereitungen für Ausreisetests

Auch Burgenland könnte bald den ersten abgeriegelten Bezirk haben. Für den südburgenländischen Bezirk Jennersdorf werden Ausreisebeschränkungen angedacht, nachdem die Sieben-Tages-Inzidenz dort auf aktuell 491,3 deutlich über die 400er-Marke stieg. Schon jetzt werden praktische Vorbereitungen getroffen. Darüber entschieden wird auf Basis der Entwicklung bei den Infektionszahlen in den nächsten Tagen, erklärte eine Sprecherin des Koordinationsstabs am Donnerstag.

Blickt man auf die Bezirke Österreichs, überstiegen am Mittwoch zwei eine Inzidenz von 500: Wr. Neustadt (541,2) und St. Johann im Pongau (511,1). Im Bezirk St. Johann ist bisher nur die Gemeinde Muhr von Ausreisebeschränkungen betroffen. Immerhin lag dort die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 1.443.

Dahinter liegen Jennersdorf (491,3) und Hermagor (487,4). Knapp unter 400 liegt Lienz mit einer Inzidenz von 369,3. In dem Osttiroler Bezirk wurden bereits vier Gemeinden abgeriegelt.

Steirischer Bezirk Weiz unter Beobachtung

Hinter Lienz liegt Wr. Neustadt Land (361,4) und der oststeirische Bezirk Weiz. In letzterem liegt die Inzidenz bei 326,5 und ist damit das derzeitige steirische Sorgenkind. Wie der ORF berichtet, spricht der Bezirkshauptmann Rüdiger Taus bereits von möglichen Ausreisetests: „Das wäre dann die Konsequenz, wenn die 400er-Marke für sieben Tage lang aufrechtbleibt, dann erst würde die Abriegelung umzusetzen sein“, so Taus.

Taus führt die steigende Tendenz bei den Infektionen auf die vielen Pendler und die hohe Mobilität in dem Bezirk zurück. Am höchsten sei die Inzidenz in der Gemeinde Strallegg. Die 2000-Einwohner-Gemeinde weise derzeit eine Inzidenz von knapp 1000 auf. Das Virus grassiert offenbar bereits im Kindergarten, der Schule und der Gemeinde. Für das Wochenende sind Bevölkerungstestungen angekündigt. Je nach den Ergebnissen schließe er die Abriegelung einer einzelnen Gemeinde nicht aus, so Taus.

Die mit Abstand niedrigste Inzidenz gibt es im Tiroler Bezirk Reutte mit 9,1. Hier infizierten sich in absoluten Zahlen in den vergangenen sieben Tagen drei Menschen mit SARS-CoV-2.

Vorarlberg weiterhin Musterschüler

Im Ländervergleich sind bereits vier Bundesländer über einer Sieben-Tages-Inzidenz von 200. Den höchsten Wert gibt es mit 251,4 in Salzburg. Dahinter liegt Wien mit 228,3 knapp vor dem Burgenland mit 226,5. Insbesondere im Osten ist die britische Mutation mittlerweile die dominante SARS-CoV-2-Variante. Ebenfalls über 200 liegt auch Niederösterreich mit einer Inzidenz von 212,4.

Kärnten verzeichnete nach den jüngsten Zahlen der AGES eine Inzidenz von 188,7, Oberösterreich 169,1 und die Steiermark genau 164. Noch über dem Wert von 100 lag Tirol, hier gab es mit Stand Mittwoch 104,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Als einziges Bundesland unter 100 ist weiterhin Vorarlberg. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt wenige Tage vor den Öffnungen im westlichsten Bundesland bei 74,8. In absoluten Zahlen infizierten sich in der vergangenen Woche in Vorarlberg 297 Menschen mit dem Coronavirus. In Wien und Niederösterreich lagen die täglichen Neuinfektionen teils höher.

(twi)