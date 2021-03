Fast 3000 Neuinfektionen in Österreich

In Österreich sind innerhalb eines Tages 2997 Neuinfektionen gemeldet worden.

In Österreich sind innerhalb eines Tages 2997 Neuinfektionen hinzugekommen. Das sind deutlich mehr als die vergangenen Tage. Bisher gab es in Österreich 484.916 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (11. März 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 8.798 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 450.862 wieder genesen.

Derzeit befinden sich 1.596 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 329 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 134

Kärnten: 175

Niederösterreich: 651

Oberösterreich: 448

Salzburg: 254

Steiermark: 317

Tirol: 218

Vorarlberg: 50

Wien: 750

Zahl der Sterbefälle sinkt

Trotz der wieder steigenden Fallzahlen gibt es auch gute Nachrichten. Laut Daten der Statistik Austria sinkt die Zahl der Sterbefälle seit Wochen. In der achten Kalenderwoche 2021 - von 22. bis 28. Februar - sind in Österreich laut vorläufigen Daten von Statistik Austria 1.668 Personen gestorben. Dieser Wert ist nun seit der dritten Kalenderwoche (von 18. bis 24. Jänner), in der 2.005 Personen starben, die fünfte Woche in Folge gesunken.

"Seit Ende Jänner sinkt die Zahl der Sterbefälle kontinuierlich. In der letzten Februarwoche lag sie um 5,3 Prozent unter dem Fünfjahresdurchschnittswert der Vergleichswoche", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Die altersstandardisierten Sterberaten, bei denen die Sterbefälle anhand einer Standardbevölkerung um die Altersstruktur der Bevölkerung bereinigt werden, liegen in der sechsten Kalenderwoche 2021 in etwa auf dem Niveau der gleichen Kalenderwoche der zwei vorangegangenen Jahre. Sie rangieren auch leicht unter dem Mortalitätsniveau der Vergleichswoche der beiden starken Grippejahre 2017 und 2018.

Würde die Altersstruktur Österreichs der Standardbevölkerung von Eurostat entsprechen, wären in der sechsten Kalenderwoche 2021 insgesamt 19 von 100.000 Menschen verstorben, 2017 und 2018 wären in der sechsten Kalenderwoche jeweils 22 von 100.000 Personen gestorben. Vergleiche mit länger zurückliegenden Jahren sind aufgrund des Anstiegs in der Lebenserwartung und den damit verbundenen sinkenden altersstandardisierten Sterberaten allerdings nur bedingt aussagekräftig.

(red.)