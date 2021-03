Dänemark pausiert Impfungen mit AstraZeneca

(c) APA/AFP/MIGUEL MEDINA (MIGUEL MEDINA)

Die Impfung von AstraZeneca wird nun auch in Dänemark vorübergehend ausgesetzt.

Eine geimpfte Person starb laut dänischen Medien an einem Blutgerinnsel. Die Europäische Arzneimittelbehörde untersucht den Fall, die Anwendungssperre soll nur befristet sein.

Auch die dänischen Behörden setzen nun die Impfungen des schwedisch-britischen Impfkonzerns AstraZeneca aus. Zuvor hatte es einen Todesfall wegen eines Blutgerinnsels gegeben, der in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung steht. Laut der Tageszeitung Jyllands Posten hat die Europäische Arzneimittelbehörde eine Untersuchung eingeleitet.

142.102 Dänen haben bislang das Vakzin erhalten. Die Sperre für AstraZeneca ist befristet. Dänemark ist nun schon das sechste Land, das die Verwendung der Vakzine des schwedisch-britischen Konzerns für eine zeitlang aussetzt. Neben Estland, Litauen, Luxemburg und Lettland zählt dazu auch eine Charge in Österreich.

In Österreich waren in den vergangenen Tagen ein Todesfall und zwei Krankheitsfälle mit einem zeitlichen Zusammenhang mit der ersten Teilimpfung mit AstraZeneca bekannt geworden. Am Mittwochabend hatte die Arzneimittelbehörde der Europäischen Union (EMA) bekannt gegeben, dass sie bisher keine Hinweise dafür habe, dass der Todes- sowie ein Krankheitsfall auf Impfungen mit dem Vakzin zurückzuführen wären.

Eine 49-jährige Krankenschwester des Landesklinikums Zwettl war in Folge schwerer Gerinnungsstörungen gestorben, eine 35-jährige Kollegin entwickelte eine Lungenembolie, befand sich zuletzt jedoch auf dem Weg der Besserung. Bei diesen beiden Fällen in Niederösterreich hatten die betroffenen Frauen zuvor Impfungen aus derselben Charge erhalten. Auch wenn zunächst kein kausaler Zusammenhang ausgemacht worden war, wurde vom Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) die betreffende Charge am Sonntag aus dem Verkehr gezogen und eine Untersuchung des Todesfalls veranlasst.

(zot/APA)