Virtuell reisen vom Wohnzimmer aus

Erlebnisse vor dem Bildschirm stillen zwar nicht das Fernweh, lenken aber zumindest von der Lockdown-Lethargie ab.

Die letzte Reise ist bei den meisten Menschen schon viele Monate her. Das Fernweh ist in den Monaten des Lockdowns nur noch größer geworden. Verschiedene virtuelle Reiseerlebnisse bieten wenn schon keinen Ersatz, dann zumindest Abwechslung in den eigenen vier Wänden.

Die Chinesische Mauer

Dem Corona-Alltag kann man etwa mit einem 360 Grad Rundumblick der Chinesischen Mauer entfliehen. Das 6350 Kilometer lange Monument kann man abschnittsweise hier virtuell bestaunen.

Israel

Den Corona-"Impfweltmeister" Israel kann man ebenfalls vor dem Bildschirm erkunden. 50 Sehenswürdigkeiten von der Klagemauer bis zum Toten Meer sind vertreten. Auch ein Foto von sich kann man in der Umgebung machen. Ein etwas anderer Urlaubsschnappschuss.

Taxi-Rundreise

Mit dem Taxi in den hektischen Verkehr New York Citys stürzen oder die ersten Eindrücke einer neuen Stadt wie Buenos Aires erkunden. Wer das Taxifahren in fremden Ländern vermisst, der wird auf der App "Drive & Listen" fündig. Durch über 60 Städte kann man sich fahren lassen, landestypische Radiosender und eine natürliche Geräuschkulisse sollen das Erlebnis so echt wie möglich machen.

Gipfelerklimmung

Atemberaubende Ausblicke ohne einen schweißtreibenden Aufstieg verspricht das #project360. Damit kann man den Mount Everest, aber auch den El Capitan und den Montblanc bezwingen. Mit VR-Brille wird das ganze noch realistischer.

Virtuelle Safari

Die Wildtiere Afrikas bei einer Safari in freier Wildband zu beobachten, gehört zu den schönsten Urlaubserlebnissen. Zu Hause kann man das mit den Live-Safaris von "Wild Earth" durch die afrikanische Wildnis zumindest ein bisschen nachempfinden. Für die Safaris zu Sonnenauf- und Sonnenuntergang kann man sich auch Erinnerungen einrichten.

Ausblick vom London Eye

London gehört zu den beliebtesten Zielen, wenn es um Städtereisen geht. Hoch oben vom Riesenrad London Eye hat man bei "London Virtual Tour" einen guten Überblick über die Sehenswürdigkeiten der Stadt.

