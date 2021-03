Dieter Bohlen hört bei "Deutschland sucht den Superstar" auf

(c) imago images/Marion Vogel (via www.imago-images.de)

Mit seinen Sprüchen hat Dieter Bohlen die Casting-Show fast 20 Jahre lang geprägt. Nun „übergibt er das Kommando“.

"Du klingst, wie wenn ein Schaf an den Elektrozaun pinkelt." "Da ist die Frage: Wo hört der Gesang auf und fängt die Straftat an?" "Du hast keinen Starappeal. Du hast nix. Am liebsten würde ich dir einen Euro geben. Das ist alles Mitleid.“ Sprüche wie diese wird es in der deutschen Castingshow "Deutschland sucht den Superstar“ bald nicht mehr geben. Denn Dieter Bohlen räumt nach fast 20 Jahren seinen Platz als Vorsitzender und Mitglied der Jury, die über Ausscheiden oder Weiterkommen in der RTL-Show (mit)entscheidet.

Die Sendung werde in der kommenden Staffel im Jahr 2022 erstmals mit einer komplett neu besetzten Jury präsentiert, teilte RTL am Donnerstag mit. Der 67-jährige Bohlen übergebe "das Kommando" dann an Nachfolger, die noch bekannt gegeben würden. Das Finale der aktuellen Staffel am 3. April 2021 sei somit die letzte von Bohlen als Chef-Juror. Auch bei "Das Supertalent", ebenfalls auf RTL, wird Bohlen nicht mehr dabei sein."Deutschland sucht den Superstar" läuft bereits seit 2002 - Musikproduzent Bohlen war von Anfang an dabei und war bis jetzt das Gesicht der Show.

Bohlen wirkt nicht mehr zeitgemäß

Ob der Abgang freiwillig erfolgt, ist unklar. Vonseiten RTLs hieß es: "Darüber wurden alle Beteiligten im Vorfeld informiert." Von Bohlen selbst gibt es bislang kein Statement.

Bohlens Sprüche haben die Casting-Show zwar fast zwei Jahrzehnte geprägt, doch sie wirken nicht mehr zeitgemäß: Die Jurys der heutigen Castingshows pflegen einen deutlich netteren und respektvolleren Umgang mit den Kandidaten.

(APA/dpa/her)