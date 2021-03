Noch immer fehlen Logik und Perspektive für Breitensport

Ab Montag ist Vereinssport für Minderjährige im Freien wieder erlaubt. Immerhin, dieser Schritt ist längst überfällig. Alle anderen Gruppen müssen jedoch weiter warten. Warum?

Österreichs Amateur- und Breitensport erlebt ab Montag erste Öffnungsschritte. Dann dürfen Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) in der Pandemie wieder in Vereinen, im Freien und in Gruppen von zehn Personen (Schultest genügt) trainieren. Mit zwei Metern Abstand, ohne Körperkontakt (also ohne Match), mit einmal pro Woche getesteten Trainern: das ist ein Anfang, ein erster, jedoch bloß winziger Schritt.