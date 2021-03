Was macht eigentlich eine Wirtschaftsprüferin?

Herausfordernd, manchmal aufregend, manchmal in den (Negativ-)Schlagzeilen. So stellt man sich die Wirtschaftsprüfung vor. Wie erlebt es eine Newcomerin?

Die Feldkircherin Nadja Eberle (30) hält zwei Bachelortitel in Betriebswirtschaft bzw. Maschinenbau und einen Mastertitel in Finanzwirtschaft & Rechnungswesen. 2013 heuerte sie beim „Big 4“ KPMG in Wien an, seit 2017 ist sie Certified IFRS Accountant, seit 2019 Wirtschaftsprüferin. Neben der Prüfung zahlreicher Jahres- und Konzernabschlüsse nach nationaler und internationaler Rechnungslegung leitete sie bei KPMG bereits die Prüfung eines ATX-Unternehmens.