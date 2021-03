Corona-Lockerungen: Verordnung lässt auf sich warten

Für den Hauptausschuss, der morgen hätte stattfinden sollen, gibt es noch keinen Termin.

Erneut gibt es Probleme mit einer geplanten Verordnung zu den Corona-Maßnahmen. Eigentlich sollten am Freitag die Lockerungen für Vorarlberg sowie im Sport (Kinder- und Jugendsport soll im Freien ab 15. März wieder erlaubt sein) vom Hauptausschuss des Nationalrats abgesegnet werden. Doch bisher konnte man sich im Parlament noch nicht einmal auf einen Termin verständigen. Das hängt indirekt mit der aktuellen Erkrankung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zusammen und damit, dass der Entwurf für die Verordnung erst am Donnerstagnachnachmittag vorlag.

Eigentlich sollte dieser gemäß Vereinbarung spätestens 24 Stunden vor Behandlung den Parlamentsfraktionen übermittelt werden. Erhalten haben diese den Entwurf aber am späten Donnerstagnachmittag.

Opposition mit Vertretung Anschobers nicht zufrieden

Ebenfalls für Ärger im Parlament sorgt, dass seitens der Grünen vorerst keine Minister-Vertretung für Anschober geplant war. Ursprünglich war die Rede davon gewesen, dass nur der Generalsekretär des Ressorts bzw. die Chief Medical Officer im Hauptausschuss anwesend sein sollen, zuletzt wurde nach Angaben der Opposition die Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) offeriert. Das aber passt der SPÖ nicht, die sich, wie am Donnerstag im Bundesrat, Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) als Vertretung wünscht.

„Wenn der Gesundheitsminister erkrankt ist, dann muss die Regierung die verfassungsmäßige Vertretung Anschobers in der Sitzung des Hauptausschusses sicherstellen“, sagte SPÖ-Klubobfrau-Stellvertreter Jörg Leichtfried. „Nachdem die Schutzmaßnahmen-Verordnung nun mit Verspätung, aber doch, vorliegt, ist ein Termin für den Hauptausschuss am Freitag aus SPÖ-Sicht möglich, sobald die verfassungsrechtlich vorgesehene Vertretung des Gesundheitsministers sichergestellt ist. Weder ist aber eine Vertretung eines Ministers durch einen Generalsekretär noch durch eine Staatssekretärin in der Verfassung vorgesehen“, hielt Leichtfried fest.

Die Neos fänden es nach Angaben der Austria Presse Agentur noch angemessener, wenn der für Sport und aktuell auch Justiz zuständige Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) erscheinen würde, allenfalls auch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP).

