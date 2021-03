Microsoft Exchange: Ein Vorgeschmack auf den Cyberkrieg

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Über die Exchange-Server haben Hacker Zugriff auf ein weltweites Daten-Eldorado. • imago images/Shotshop

Seit neun Tagen rollt eine nie dagewesene Cyberangriffswelle über die Welt. Ausgelöst durch vier kleine Sicherheitslücken in einem Microsoft-Dienst.

Sie fallen in Unternehmen ein, schnüffeln herum, stehlen Unterlagen, gelangen an Firmengeheimnisse und schaffen sich selbst eine Hintertür, um jederzeit wieder vorbeikommen zu können. Bevor der Alarm losgeht, sind sie weg. Die Rede ist von Hackern, die im großen Stil angreifen. Über eine Schwachstelle in Microsofts Exchange-Servern wüten sie seit Tagen nahezu unkontrolliert. Zu den Opfern zählen Unternehmen, Regierungen, Behörden und Institutionen. Darunter auch die Europäische Bankenaufsichtsbehörde. In Österreich wird von 7500 betroffenen Unternehmen ausgegangen. Der Cyberkrieg ist keine Theorie, er hat längst begonnen.