Der Impfguru im Wahlkampfeinsatz

Nach Kurz und Frederiksen kamen Viktor Orbán und Andrej Babiš zu Benjamin Netanjahu nach Jerusalem. Die historische Stippvisite in Abu Dhabi musste der Premier absagen.

Es hätte ein historischer Trip werden sollen: Am Donnerstag wollte Israels Ministerpräsident in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) reisen, mit denen das Land im September ein Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen geschlossen hatte. Israelische und arabische Medien spekulierten gar, Benjamin Netanjahu könnte in Abu Dhabi den saudiarabischen Kronprinzen, Mohammed bin Salman, treffen, obwohl die beiden Länder keine offiziellen Beziehungen unterhalten.