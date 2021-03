Libyen: Eine neue Regierung für das konfliktgebeutelte Land

Najla el-Mangoush ist die erste Außenministerin des Landes. Sie und die Übergangsregierung haben eine schwierige Aufgabe vor sich.

Das Bürgerkriegsland Libyen hat erstmals in seiner Geschichte eine Außenministerin: Die Juristin Najla el-Mangoush aus der ostlibyschen Hafenstadt Benghazi wurde zusammen mit dem Kabinett von Übergangspremier Abdelhamid Dabeiba vom Parlament bestätigt. Mangoush, Anfang 50, steht vor einer schwierigen Aufgabe: Seit 2014 ist Libyen in einen West- und Ostteil gespalten. Die UNO nutzte in den vergangenen Monaten einen Waffenstillstand, um eine Versammlung einzuberufen, aus der die Regierung hervorgegangen ist.



Mangoush hat Jus in Benghazi studiert, die Entwicklung in ihrem Heimatland betrachtete sie zuletzt aus der Ferne: Im Jahr 2013 zog sie zum Studium in die USA, wo sie unter anderem als Expertin für Konfliktforschung an der George-Mason-Universität in Virginia arbeitete. Diese Expertise wird sie in ihrem neuen Amt gut gebrauchen können. Mehrere Staaten, darunter die Türkei, Russland, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate, mischen in Libyen mit. Auch Frankreich und Italien verfolgen Interessen in dem Land, das große Ölvorräte besitzt.