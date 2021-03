(c) imago images/Westend61 (Vasily Pindyurin via www.imago-i)

Das Verschwinden einer 33-jährigen Londonerin auf ihrem Heimweg sorgt für Entsetzen, aber auch Wut. Auf Social Media schildern Frauen ihre Erfahrung und von den Gefahren, denen sie ausgesetzt sind.

"Jede Frau, die Sie kennen, hat schon einmal einen längeren Weg genommen. Hat sich zweimal umgeschaut. Hat vorgetäuscht, an einem Schaufenster zu trödeln. Hat ihre Schlüssel in der Hand gehalten. Hat einen falschen Anruf getätigt. Ist um eine Ecke gegangen und gerannt. Jede Frau, die Sie kennen, ist verängstigt nach Hause gegangen. Jede Frau, die Sie kennen." Es sind eindringliche, für manche sogar schockierende Worte, die Rechtsanwältin Harriet Johnson auf Instagram veröffentlichte.

Doch der Anlass ist es umso mehr. Seit mehr als einer Woche wird die 33-jährige Sarah E. vermisst, die in London Abends von einer Freundin nach Hause ging und nie ankam. Mittlerweile wurde im Zuge der Ermittlungen eine Leiche gefunden.

Auf Social Media beschränken sich die Reaktionen darauf nicht nur auf Beileidsbekundungen. Es herrscht auch Wut über die Gefahren, denen Frauen im Alltag ausgesetzt sind. Darüber, dass scheinbar nichts dagegen getan wird, sondern den Frauen obendrein noch die Schuld gegeben wird. "Frauen sind nicht das Problem ... Es ist so ekelhaft, dass immer, wenn einer Frau etwas passiert, wie ein Angriff oder ein Mord die Einstellung ist 'sie hat sich entschieden ...', sich so gekleidet, sie ist so gegangen, hat so gehandelt, und die Liste geht weiter ... Nein."

Oder auch: "Viele Frauen, die ich kenne, wurden angegriffen, die meisten Männer glauben, ihre Freunde würde so etwas nie tun. Statistisch gesehen liegen sie fall. Sprecht. Mit. Ihnen."

Ausgangssperre für Frauen

Auch die Tatsache, dass die Polizei dazu aufrief, dass Frauen in der Umgebung, in der die 33-Jährige das letzte Mal gesehen wurde, zu Hause bleiben sollen, hat für Empörung gesorgt. Die Schriftstellerin Caitlin Moran twitterte: "Ich bin 45, es ist 2021, und für mich gilt eine Ausgangssperre. Wie für alle Frauen."

Tausende Menschen wollen nun eine Mahnwache für Sarah E. in Clapham Common, einem der letzten Orte, an dem sie vermutlich gesehen wurde, teilnehmen. Dabei ginge es laut Veranstaltern auch darum, die Straßen und öffentlichen Orte für Frauen zurückzugewinnen. "Dies ist eine Mahnwache für Sarah, aber auch für alle Frauen, die sich unsicher fühlen, auf unseren Straßen vermisst werden und jeden Tag Gewalt ausgesetzt sind", schreibt die Organisation Reclaim These Streets.

(chrile)