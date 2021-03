Rachinger, Irka, Nagl: Oberösterreich kommt mit Pop-up nach Wien

Philipp Rachinger hat Kollegen zu einem Take-Away-Projekt in Wien motiviert. Am ersten Tag waren die Slots rasch ausgebucht - bis 4. April kochen in der Hausbar im Künstlerhaus zehn Top-Köche.

Wer sich am Freitag in Wien an Delikatessen aus oberösterreichischer Hand ergötzen wollte, der musste sehr schnell sein. Denn es hieß bald einmal: Nichts geht mehr. Kein Wunder: Denn in der Hausbar im Künstlerhaus kocht an diesem Wochenende nicht irgendwer – sondern drei der ultimativen oberösterreichischen Spitzenköche, beginnend mit Philipp Rachinger, Küchenchef im Mühltalhof in Neufelden.

Unter dem Motto Upperstreetfood hat Rachinger vom Mühltalhof Kollegen zu dem Pop-up motiviert, bei dem es Take-Away-Gerichte für sofort und für Daheim gibt. Insgesamt kochen zehn Top-Köche aus Oberösterreich mit insgesamt 29 Hauben nun an vier Wochenenden in Wien auf. Bis 4. April läuft die oberösterreichische Kulinarikschiene von Freitag bis Sonntag, jeweils von 11.30 bis 17.00 und mit wechselnden Köchen. Die Reservierung eines Abolhslots wird empfohlen.

Start mit Rachinger, Irka, Traxler

Rachinger selbst startete am Freitag mit Sandwiches ("Sex, Drugs and Räucherlachs"), oder flaumigen Speckknödeln, dieses Wochenende folgen noch der gebürtige Linzer Harald Irka (Pfarrhof St. Andrä) und Werner Traxler (Muto Linz). Sie bieten bieten unter anderem Blunz'nbrot mit Schwarzwurzel und Yuzu oder Sake-Reisauflauf (Traxler) und Bärlauch-Doöner oder Wespennester mit Leinöl. Kommende Woche folgen dann Lukas Nagl (Bootshaus Traunkirchen) und Florian Gintenreiter (Rahofer Kronstorf).

Später folgen dann Clemens Grabmer (Waldschänke in Grieskirchen), Thomas Hofer (Bergergut in Afiesl), Marco Barth und Sebastian Rossbach (Restaurant Rossbarth in Linz). Und den Abschluss machen Lukas Kienbauer (Restaurant Lukas in Schärding) und Lukas Kapeller (Restaurant Kapeller in Steyr). Alle Infos, Reservierungsmöglichkeit für Abholslots sowie die jeweiligen Speisen unter: oberoesterreich.at/upperstreetfood

(beba)