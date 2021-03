Post: Bank99 in drei Jahren profitabel

Im Coronajahr 2020 litt die Post unter wegbrechender Werbung, profitierte jedoch vom Paket-Boom. Dass der Gewinn um 20 Prozent sank, lag an den Anlaufkosten der Bank99.

Wien. Das Jahr 2020 habe endgültig gezeigt, dass die Post kein „Sunset-Business“ mehr sei, sondern eine Wachstumsbranche. Mit diesen Worten fasste Post-Chef Georg Pölzl am Freitag die Bilanz der teilstaatlichen Post für das Jahr 2020 zusammen. Wie bei den meisten Unternehmen war dieses operativ vor allem von der Coronapandemie bestimmt. Für die Post hatte das Virus und die deswegen verhängten Lockdowns sowohl positive als auch negative Auswirkungen.

Negativ schlug sich zu Buche, dass viele wichtige Werbekunden aus dem Handel im Frühjahr komplett geschlossen waren und daher auf Werbesendungen verzichteten. Auch der Rückgang der Briefpost wurde dadurch neuerlich beschleunigt. In Summe ging der Umsatz in diesem Segment um knapp 100 Mio. Euro zurück.

Im Gegenzug gehörte die Post aber zu den größten Profiteuren des boomenden Onlinehandels. So brach im Vorjahr eine wahre Paketflut über das Unternehmen herein, die es mitunter auch an die Grenzen der Machbarkeit brachten, so Pölzl. „Während 2019 der stärkste Tag mit 790.000 Paketen war, hatten wir 2020 über 14 Tage mehr als 1,3 Millionen Pakete.“ Wirtschaftlich zahlte sich das für die Post jedoch aus. Der Umsatz in der Logistiksparte legte um 281,1 Mio. Euro zu – ein Plus von 44,4 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor. Unter dem Strich erlöste die Post im Vorjahr 2,19 Mrd. Euro.

Briefgeschäft profitabler

Da das Brief-Geschäft jedoch wesentlich profitabler ist, konnte der drei Mal so hohe Zuwachs beim Paket-Umsatz in der Gewinnrechnung die Rückgänge der Briefseite lediglich ausgleichen. In Summe erzielte die Post in ihrem Kerngeschäft somit einen operativen Gewinn von 204,4 Mio. Euro.

Der entscheidende Grund, warum der Nettogewinn um ein Fünftel auf 115,3 Mio. Euro gesunken ist, findet sich jedoch nicht im Geschäft mit Briefen und Paketen, sondern in der im April neu gestarteten Bank99, die im ersten Jahr Anlaufverluste von knapp 40 Mio. Euro verursachte.

Mit der Bank99 will die Post nach der Scheidung von der Bawag auf eigene Rechnung weiterhin Bankdienstleistungen anbieten. 70.000 Kunden konnten damit im ersten Jahr bereits gewonnen werden. Der Großteil von ihnen dürfte von der zur Bawag gehörenden PSK stammen, die in Summe rund 1,2 Millionen Kunden hat. „Wir hätten natürlich gern alle Bawag-Kunden, aber das wird uns nicht ganz gelingen“, so Pölzl. Um in die schwarzen Zahlen zu kommen, müsse die Bank99 die derzeitige Kundenanzahl um das „Drei- bis Vierfache“ steigern. Pölzl erwartet, dass dies in „etwa drei Jahren“ geschafft werde. Heuer werde die Bank99 jedoch neuerlich Verluste von mehr als 30 Mio. Euro verursachen.

Gewinn bei Fintech-Verkauf

Die Bank99 ist daher auch einer der umstrittensten Teile in der Strategie der Post. Allerdings konnte Pölzl hier am Freitag einen unerwarteten Erfolg vermelden. So konnte die Post im Vorjahr ihre Anteile an der deutschen Fintech Group verkaufen, die ihr aus der missglückten Bank-Kooperation aus 2018 geblieben sind. Und dabei sei auch ein Gewinn von fünf Mio. Euro erzielt worden, wie Pölzl erfreut anmerkte.

Vom soliden Gesamtergebnis sollen auch die Aktionäre wieder profitieren. Als Dividende werden 1,60 Euro je Aktie vorgeschlagen, was einer Rendite von 5,6 Prozent auf den Kurs per Jahresende entspreche. Und auch für die 17.775 Mitarbeiter soll es erneut Boni geben. Sie sollen sowohl einen Coronabonus in Höhe von 700 und einen Gewinn-Bonus in Höhe von 500 Euro erhalten.(jaz)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.03.2021)