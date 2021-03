Die Hauptattraktion im Steilhang

Hedvig Wessel, 25, hat sich neu erfunden und wurde das Aushängeschild der Freeride World Tour. Doch auch die Norwegerin scheint für Höheres berufen.

Fieberbrunn/Wien. Schon für so manchen Neuling war die Freeride World Tour am Ende ein Sprungbrett in die höchsten Sphären der Skiwelt. In die gefährlichsten Steilhänge oder in abenteuerliche Leben, die dem Skisport und den Bergen verschrieben sind. Auch bei einer Frau schwingt stets das Gefühl mit, dass das hier erst der Anfang ist: Hedvig Wessel, 25 Jahre aus Oslo, ist der eigentliche Star, wenn die Freeride World Tour heute ihren Stopp in Fieberbrunn einlegt (ab 8 Uhr, live freerideworldtour.com). Zumal die Norwegerin ein Spektakel verspricht, während die Champions vor allem bei den Männern ein wenig austauschbar geworden sind.