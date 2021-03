Impfen in Schwaz: „Es konnte uns nichts Besseres passieren“

Ein Bezirk in Euphorie: Die Erleichterung über die Impfaktion in Schwaz ist groß, entscheidend war für viele der Impfstoff von Biontech.

Im Bezirk Schwaz sind die Lokale eröffnet. Zumindest die Impflokale. 26 davon. „Es konnte uns nichts Besseres passieren“, so Manfred Hart auf dem Weg zum ersehnten Stich. Seit Donnerstag läuft die großflächige Impfaktion, bei der sich alle Personen ab 16 Jahren mit Hauptwohnsitz im Bezirk Schwaz impfen lassen können. Pro Tag werden rund 10.000 Personen mit dem mRNA-Impfstoff von BioNTech/Pfizer geimpft. An internationalem Rampenlicht fehlt es dem Bezirk derzeit nicht. War die Aufmerksamkeit zuletzt aufgrund der südafrikanischen Variante von Sorge geprägt, so überwiegt nun die Hoffnung. Die Aktion sei „ein Vorbild für ganz Europa“, ist sich Wolfgang Maus, ein Schwazer Bürger, sicher.