Peter Patzak - der Filmer, der in Wien ermittelte

In unzähligen Filmen zeigte er graue Mauern, meist in Wien. Doch sein Stil wurde nie larmoyant: Regisseur Peter Patzak, 2020 ausgezeichnet mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien, hier bei einem Spaziergang in Klosterneuburg.

Mit der „Kottan“-Serie hat Regisseur Peter Patzak die Fernsehgeschichte geprägt. Nun ist er 76-jährig gestorben. Er hinterlässt ein reiches, vielseitiges Werk.

Erst 2010, als sein Major Kottan schon ins Kino kam, hat Peter Patzak es den ORF-„Seitenblicken“ erzählt: dass sein eigener Vater bei der Polizei war. Natürlich nicht als Inspektor, denn Inspektor gibt's keinen, sondern im Rang eines Majors. Peter Patzak, der den österreichischen Film bereichert hat wie kaum ein anderer, war, könnte man sagen, aus dem Milieu. 1945 geboren, wuchs er im Gemeindebau auf, in der Brigittenau, wo damals russische Besatzungszone war und es drei Kinos gab, wo man Samstagnachmittage verbrachte. Doch er begann als Maler. Schon mit 18 stellte er in der Galerie im Wiener Studententheater aus, Fantastisch-Realistisches: „Ein Säulengang in das Reich des Traumes und der Fantasie“, so erklärte er seine Malerei damals.