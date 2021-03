In Teherans schmutzigstem Gefängnis

Die Schlüsselfigur im dreisten Kanonen-Deal erzählt vom

Noricum-Skandal der Sinowatz-Ära.

Hätte man die unglaublichen Vorgänge nicht selbst miterlebt, würde man die Story heute für eine gut gelungene Raubersg'schichte halten. So aber ist der politische Kriminalfall „Noricum“ ein Sittenbild von Österreich in den Achtzigerjahren geworden – neben dem Proksch/Lucona-Skandal der größte innenpolitische Aufreger seiner Zeit. Wenn heute wegen Ibiza und dubiosen Postenvergaben die halbe Republik rotiert, so darf nie aus dem Gedächtnis verschwinden, was sich vor einem halben Menschenalter in der „roten Reichshälfte“ abgespielt hat. Die hat diese unglaublichen Dreistigkeiten von damals schnell und gut verdaut. Und im Journalismus ist eine neue Generation nachgerückt, die mit „AKH“, „Bauring“, „Lucona“ und „Noricum“ kaum etwas anzufangen weiß.