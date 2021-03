Mit Bill Gates macht Klima retten Spaß

So bescheiden er auftritt: Bill Gates eckt auch mit seinen Klima-Thesen an.

In seinem neuen Buch kommt der steinreiche Philanthrop ganz ohne Appelle zu Verzicht und Verboten aus. Stattdessen schwärmt er von neuen Technologien, samt optimierter Atomkraft. Und schafft sich damit viele Feinde.

Armer, reicher Bill Gates! Eigentlich will der Microsoft-Gründer ja mit seiner Stiftung den Ärmsten in Afrika helfen. Aber statt ihn dafür zu loben, demonstrieren verwirrte Europäer gegen ihn, weil er sie angeblich zwangsimpfen und ihnen Chips einsetzen will. Auch in Sachen Klimaschutz macht sein guter Wille böses Blut.