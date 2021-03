Abkehr von der mündlichen Matura

Bis zuletzt hoffte man, den zweiten „Corona-Jahrgang“ mit kleineren Adaptionen durchzubringen. Nun aber ist fix: Die mündliche Reifeprüfung wird auch heuer nur freiwillig sein.

Wien. „Bewahrt euren Optimismus“, lautete der Appell von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) an rund 41.000 Maturanten am Freitag, die infolge der nun angekündigten Matura-Adaptionen offiziell als zweiter „Corona-Jahrgang“ in die Geschichte eingehen werden. „Ihr habt es nicht nötig, dass man euch etwas schenkt, aber wir wollen auch nicht so tun, als wäre nichts“, sagte Faßmann. Am Freitag präsentierte er in Anwesenheit der Sprecherin der AHS-Direktoren, Isabella Zins, und der Bundesschulsprecherin, Alexandra Bosek, die Details.