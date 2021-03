Kurz gegen Auer – der nächste Dämpfer für Türkis-Grün

Wie die Impfstoffbeschaffung zu Verwerfungen zwischen Kanzleramt und Gesundheitsministerium führte.

Wien. Die eilig einberufene Pressekonferenz des Bundeskanzlers zum Thema Impfstofflieferungen am Freitag war eigentlich nur der Höhepunkt einer erneut schwierigen Woche für Türkis-Grün. Wieder einmal soll es gröbere Verwerfungen zwischen Kanzleramt und Gesundheitsministerium gegeben haben. In Krisensitzungen versuchte man herauszufinden, warum Österreich bisher nicht die gewünschte Menge an Impfdosen erhalten hat. Und was eigentlich in den Verträgen steht – von denen Sebastian Kurz laut eigenen Angaben noch nicht einmal weiß, wer sie stellvertretend für Österreich unterzeichnet hat.