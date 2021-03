Chaostage in Bratislava: Hauen und Stechen in der Regierung

(c) imago images/Volker Preu�er (Volker Preusser via www.imago-images.de)

Mitten in einer schweren Gesundheitskrise trägt die Koalition ihre Konflikte auf offener Bühne und auf unterstem Niveau aus.

Bratislava. Die Infektionslage in der Slowakei ist dramatisch, aber die Regierung in Bratislava kommt aus dem Streiten nicht heraus. Gesundheitsminister Marek Krajci kämpfte sichtlich mit den Tränen, als er seinen Rücktritt ankündigte. „Leider haben die zwei kleineren Koalitionsparteien ihren Verbleib in der Regierung an die Bedingung meiner Demission geknüpft“, erklärte der 46-jährige Mediziner.

Nicht nur Opposition und Medien, sondern auch Teile der Vier-Parteien-Koalition warfen ihm schon lang Versagen vor. Noch dazu habe der Anhänger einer erzkonservativen christlichen Strömung die Notstandsgesetze mehr dafür genützt, den Zugang zu Abtreibungen einzuschränken und Klinikchefs mit langjähriger Erfahrung durch oft unqualifizierte Gesinnungsfreunde zu ersetzen.