Die Europäer müssen die Hand zu Amerikanern ausstrecken und ihnen in schwierigen Zeiten beistehen, so Außenminister Alexander Schallenberg im Interview mit dem Internetportal "Politico“.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat den USA in einem Interview mit dem Internetportals "Politico" mit deutlichen Worten Rückhalt in schwierigen Zeiten zugesagt. Angesichts der Bilder vom Sturm auf das Kapitol im Jänner gelte es, als Europäer die Hand auszustrecken: "Und wir müssen unseren Freunden in Amerika sehr deutlich machen, dass wir genau wissen, wo wir stehen, wenn die Kacke am Dampfen ist", sagte Schallenberg in dem Interview (auf englisch: „when the shit hits the fan“).

Europa und die USA verbinde der Wunsch, "dass unsere Kinder und Enkelkinder in einer Gesellschaft aufwachsen, in der man Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Religionsfreiheit hat", so Schallenberg, der sich für häufigere Videokonferenzen zwischen den EU-Außenministern und US-Außenminister Tony Blinken aussprach.

In Bezug auf Russland plädierte der Außenminister einmal mehr für die Aufrechterhaltung eines Dialogs: "ein Dialog, wo möglich, und klare rote Linien, wenn nötig". Das von den USA bekämpfte Nord Stream 2-Projekt sei nicht das richtige Schlachtfeld für Sanktionen, sagte er. "Wir sehen keinen direkten Zusammenhang zwischen der tektonischen Bewegung Russlands weg von Europa, und dieser Energieversorgungsfrage, die einer wirtschaftlichen Logik folgt."

>>> Zum Interview auf politico.com

(APA)