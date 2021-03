Die grüne Revolution am tiefschwarzen Land

Die Grünen stehen in Baden-Württemberg vor einem Wahltriumph, weil sie nicht nur in Großstädten, sondern auch am Land Volkspartei wurden. Wie das ging? Besuch beim ersten grünen Bürgermeister Deutschlands in Maselheim. Seit 1991 ist er im Amt.

Nur wenige Kilometer nach der Autobahnabfahrt lösen sanfte Hügel die ebene Ödnis ab. Der Weg führt jetzt durch kleine, heimelige Orte. Wäre die Landschaft hier ein Gemälde, man könnte es „Heile Welt“ taufen.

Die grünen Wiesen führen in die Irre. Denn eigentlich ist dieses Land, Oberschwaben, tiefschwarz. Wikipedia spuckt es als alte Hochburg der Christdemokraten aus. Klöster deuten die tiefe Verwurzelung des Katholizismus an und hübsch verputzte Hausfassaden den Wohlstand. Hier regieren der Herrgott und sein Juniorkoalitionspartner, die CDU. So war das fast immer.