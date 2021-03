Eine schrecklich skurrile Familie

Die britische Königsfamilie verbrachte diese Woche irgendwo zwischen Familienstreit und Staatskrise, und wir alle schauten gebannt zu. Wieso faszinieren uns die Royals noch immer?

Es gibt zwei Fraktionen unter den Hofreportern. Die, die bei der offiziellen Vorstellung Meghan Markles als Verlobte des britischen Prinzen Harry – damals auf Platz fünf der Thronfolge – Unheil ahnten: zu selbstbewusst, zu energisch, zu ambitioniert sei die Schauspielerin, die ihre Karriere in Nordamerika an den Haken hängte, um künftig händeschüttelnd die Welt zu verbessern. Und die Fraktion, die die Windsors in die Gegenwart eintreten sahen und in Markle eine Kraft der Erneuerung.