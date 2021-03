Demos gegen die Monotonie

Relative Ruhe am Heldenplatz. Das Coronademo-Aufmarschgebiet gehörte am Samstag dem Moria-Protestcamp.

Am Samstag blieben die Kundgebungen überschaubar. Karl Nehammer spricht von »Demowellen«. Experten wissen, warum Menschen gerade auf die Straße gehen.

Die Wiener Innenstadt, Samstagnachmittag. Am Graben läuft eine Minikundgebung gegen Organraub in China. Mehrere Leute stehen schräg vis-à-vis entlang einer schwarzen Kordel Schlange. Für sie heißt es: Warten auf (Einlass bei) Cartier. Am Heldenplatz gibt es ein Protestcamp für Moria. Und am Maria-Theresien-Platz haben sich rund hundert Leute zur Kundgebung „Pro Naturgesetz & Mensch“ angesagt.