Buchtipp von Karin Schuh

„Shit happens. Kulinarische Höhenflüge statt Kochfiaskos.“ Von Peter Kirischitz, Trauner-Verlag, 400 S., 32,90 Euro

Peter Kirischitz hat nicht nur im Kochen jahrzehntelange Erfahrung, sondern auch in der Kochlehre. Er hat Generationen von jungen Köchinnen und Köchen ausgebildet. In seinem jüngsten Buch „Shit happens“ gibt er nicht nur zahlreiche klassische Rezepte der österreichischen (und internationalen) Küche. Er geht auch bei jedem Rezept auf klassische Fehler ein: von der Blässe des Beef Tatars über die nicht wirklich knusprige Schwarte beim Schweinsbraten bis zum Buckel der Torte. Ein praxisnahes Buch vom Profi, das eine angenehme Abwechslung zu all den hübschen Kochbüchern ist, bei denen es mehr um schöne Fotos und ein gewisses Lifestyle-Gefühl geht.