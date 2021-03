Boxen: US-Legende Marvin Hagler gestorben

Marvin Hagler war von 1980 bis 1987 ungeschlagener Mittelgewichts-Weltmeister. Legendär der Kampf gegen Hearns im Jahr 1985.

Der US-amerikanische Boxer "Marvelous" Marvin Hagler ist am Samstag im Alter von 66 Jahren gestorben. Seine Ehefrau Kay Hagler bestätigte am Samstag auf Facebook den überraschenden Tod des legendären Mittelgewichts-Champions im Haus seiner Familie in New Hampshire. Details zur Todesursache wurden weder dort noch in Berichten von US-Medien zu Haglers Tod genannt.

Hagler war von 1980 bis 1987 ungeschlagener Mittelgewichts-Weltmeister und gilt in dieser Gewichtsklasse als einer der besten aller Zeiten. Er gewann 62 seiner 67 Profikämpfe - 52 durch K. o. - und verlor nur drei davon. Legendär sinbd die ersten drei Minuten seines Kampfes gegen Thomas Hearns im April 1985 - genannt "The War" (Der Krieg) -, den Hagler durch technisches K.o. gewann. Zwei Jahre später endete seine Karriere mit einem nur knapp - und umstritten - nach Punkten verlorenen Fight gegen Sugar Ray Leonard.

