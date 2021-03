Drucken



Kommentieren Hauptbild • Das ist der im November von der Umrüstung in den USA nach Österreich zurückgekehrte Black Hawk - hier mit jahreszeitlich nicht unüblichen Schneebrettern. • Georg Mader

In den USA wurden vorerst einem der neun Black Hawks ein neues Cockpit und diverse Computersysteme verpasst. Weitere folgen. Drei zusätzliche dieser Helis wurden übrigens in Jordanien erworben.

Am Montag wird dem Bundesheer wieder einmal neues Gerät oberhalb von Gulaschkanonen und Kleintransportern zugeführt. Oder besser gesagt erneuertes: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner wird am Vormittag auf dem Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn im Tullnerfeld (NÖ) den ersten modifizierten Mehrzweckhubschrauber Typ S-70 „Black Hawk" des US-Herstellers Sikorsky an die fliegende Truppe übergeben.